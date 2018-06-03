Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 14:52
Алієв розповів про найбільший штраф у кар'єрі. ВІДЕО
|Олександр Алієв
Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв одного разу заплатив штраф у розмірі 100 тисяч доларів.
Про це головний тренер ФК Хмельницький розповів у програмі отдушивдушу.
"Найбільший штраф - 100 тисяч доларів, коли ми програли в Харкові фінал Кубку України Шахтарю 2:0. Михайлович (Ігор Суркіс, президент Динамо - прим.) зайшов до роздягальні і оштрафував мене і Мілевського на цю суму", - сказав екс-футболіст.
"До цього ми виграли у Закарпаття 4:1 і випили з Артемом. Нас зупинила поліція, а в Києві у Михайловича було все під ним. Ми дали по 200 доларів і поїхали, а вони нас здали. Ну і зіграли ми невдало у фіналі", - пояснив Алієв.
Нагадаємо, що раніше Алієв розповів, як годував легіонерів бананами.
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