Алієв розповів про найбільший штраф у кар'єрі. ВІДЕО

Олександр Алієв

Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв одного разу заплатив штраф у розмірі 100 тисяч доларів.

Про це головний тренер ФК Хмельницький розповів у програмі отдушивдушу.

"Найбільший штраф - 100 тисяч доларів, коли ми програли в Харкові фінал Кубку України Шахтарю 2:0. Михайлович (Ігор Суркіс, президент Динамо - прим.) зайшов до роздягальні і оштрафував мене і Мілевського на цю суму", - сказав екс-футболіст.

"До цього ми виграли у Закарпаття 4:1 і випили з Артемом. Нас зупинила поліція, а в Києві у Михайловича було все під ним. Ми дали по 200 доларів і поїхали, а вони нас здали. Ну і зіграли ми невдало у фіналі", - пояснив Алієв.

Нагадаємо, що раніше Алієв розповів, як годував легіонерів бананами.