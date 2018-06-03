Усі футболісти Скали отримали статус вільних агентів

ФК Скала

Стрийська Скала, скоріше за все, завершує виступи в чемпіонаті України.

Про це повідомляє інстаграм-аккаунт ультрас клубу.

Усі футболісти основного складу Скали отримали статус вільних агентів. Очікується, що команду розпустили і вона не братиме участі в Другій лізі з наступного сезону.

Нагадаємо, що раніше Скала погражувала знятися зі змагань Другої ліги через корупцію.