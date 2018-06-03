Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
161 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 15:47
Усі футболісти Скали отримали статус вільних агентів
|ФК Скала
Стрийська Скала, скоріше за все, завершує виступи в чемпіонаті України.
Про це повідомляє інстаграм-аккаунт ультрас клубу.
Усі футболісти основного складу Скали отримали статус вільних агентів. Очікується, що команду розпустили і вона не братиме участі в Другій лізі з наступного сезону.
Нагадаємо, що раніше Скала погражувала знятися зі змагань Другої ліги через корупцію.
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