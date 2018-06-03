Збірна України грає проти Албанії. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
3-го чернвя відбудеться товариський матч за участю збірних України і Албанії.
Початок поєдинку - о 17.00 за київським часом.
Команди зустрінуться у французькому Евіані на стадіоні Каміль Фурньє. Зустріч обслуговуватиме французько-швейцарська бригада арбітрів.
Як відомо, у попередньому спарингу команда Андрія Шевченка зіграла на нуль з Марокко.
Також повідомлялося, що Албанія перед зустріччю із збірною України розгромлена у товариському матчі.
Контрольний матч
3 червня
Албанія – Україна 0:3 (другий тайм)
Голи: 0:1 – 31 Коноплянка, 0:2 – 35 Ярмоленко, 0:3 – 45 Ярмоленко.
Албанія: Беріша, Гімсіті, Хюсай, Маврай, Леняні, Ліляй, Роши, Рамадані (Квака, 26), Веселі, Манай, Ндой
Україна: Лунін, Соболь, Бурда, Кривцов, Бутко, Малиновський, Зінченко, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Бесєдін
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