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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
714 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.06.2018  18:15

Збірна України грає проти Албанії. ОНОВЛЮЄТЬСЯ


3-го чернвя відбудеться товариський матч за участю збірних України і Албанії.

Початок поєдинку - о 17.00 за київським часом.

Команди зустрінуться у французькому Евіані на стадіоні Каміль Фурньє. Зустріч обслуговуватиме французько-швейцарська бригада арбітрів.

Як відомо, у попередньому спарингу команда Андрія Шевченка зіграла на нуль з Марокко.

Також повідомлялося, що Албанія перед зустріччю із збірною України розгромлена у товариському матчі.

Контрольний матч

3 червня

Албанія – Україна 0:3 (другий тайм)

Голи: 0:1 – 31 Коноплянка, 0:2 – 35 Ярмоленко, 0:3 – 45 Ярмоленко.

Албанія: Беріша, Гімсіті, Хюсай, Маврай, Леняні, Ліляй, Роши, Рамадані (Квака, 26), Веселі, Манай, Ндой

Україна: Лунін, Соболь, Бурда, Кривцов, Бутко, Малиновський, Зінченко, Марлос, Коноплянка, Ярмоленко, Бесєдін





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