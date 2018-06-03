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03.06.2018  17:21

Нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку

Факундо Феррейра

Форвард Шахтаря Факундо Феррейра близький до переходу в Бенфіку.

Про це розповів сам футболіст.

"Переговори про перехід в Бенфіку знаходяться в завершальній стадії. Поки що ще не можна сказати, що угода офіційно оформлена, але, по суті, залишилося узгодити лише деякі деталі майбутнього контракту. Фінансова складова угоди вже залагоджена, залишилися технічні питання", - сказав він.

"Думаю, що мова йде про наступний тиждень. Саме тоді ми можемо узгодити останні питання. Відчуваю невелике занепокоєння. Хочу, щоб всі проблеми були улагоджені і я зміг приєднатися до нового клубу", - цитує Феррейру football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Феррейра зворушливо попрощався з клубом.





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