Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 17:21
Нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку
|Факундо Феррейра
Форвард Шахтаря Факундо Феррейра близький до переходу в Бенфіку.
Про це розповів сам футболіст.
"Переговори про перехід в Бенфіку знаходяться в завершальній стадії. Поки що ще не можна сказати, що угода офіційно оформлена, але, по суті, залишилося узгодити лише деякі деталі майбутнього контракту. Фінансова складова угоди вже залагоджена, залишилися технічні питання", - сказав він.
"Думаю, що мова йде про наступний тиждень. Саме тоді ми можемо узгодити останні питання. Відчуваю невелике занепокоєння. Хочу, щоб всі проблеми були улагоджені і я зміг приєднатися до нового клубу", - цитує Феррейру football24.ua.
Раніше повідомлялося, що Феррейра зворушливо попрощався з клубом.
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