Нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку

Факундо Феррейра

Форвард Шахтаря Факундо Феррейра близький до переходу в Бенфіку.

Про це розповів сам футболіст.

"Переговори про перехід в Бенфіку знаходяться в завершальній стадії. Поки що ще не можна сказати, що угода офіційно оформлена, але, по суті, залишилося узгодити лише деякі деталі майбутнього контракту. Фінансова складова угоди вже залагоджена, залишилися технічні питання", - сказав він.

"Думаю, що мова йде про наступний тиждень. Саме тоді ми можемо узгодити останні питання. Відчуваю невелике занепокоєння. Хочу, щоб всі проблеми були улагоджені і я зміг приєднатися до нового клубу", - цитує Феррейру football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Феррейра зворушливо попрощався з клубом.