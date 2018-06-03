Фред підпише 4-річний контракт з МЮ

Фред

Хавбек Шахтаря Фред підпише з Манчестер Юнайтед 4-річний контракт з опцією продовження ще на рік.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Фред незабаром пройде медогляд в клубі і буде офіційно представлений 5-го червня. Агент Фреда Фабіо Мело проведе переговори з МЮ 4-го червня.

Сума трансферу складе 59 млн євро, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Шахтар підвищив ціну на Фреда до 70 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що МЮ хоче оформити перехід Фреда на початку червня.