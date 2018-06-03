Екс-тренера Карпат звільнили з БАТЕ

Олег Дулуб

Головний тренер БАТЕ Олег Дулуб відправлений у відставку зі свого поста.

Про це пише сайт клубу.

Відповідне рішення прийнято через незадовільні результати команди в останніх матчах: поразки у фіналі Кубка Білорусі, втрати очок в іграх з Іслоччю і Городеєю, а також через стурбованість за стан команди напередодні єврокубків.

Як відомо, в Укрїні крім Карпат наставник також працював у Чорноморці.

Раніше повідомлялося, що Дулуб пояснив, чому він віддав усю зарплату, яку заробив у Чорноморці.

Також він раніше заявив, що у Львові відчував серйозний тиск.