Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
306 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 18:38
Екс-тренера Карпат звільнили з БАТЕ
|Олег Дулуб
Головний тренер БАТЕ Олег Дулуб відправлений у відставку зі свого поста.
Про це пише сайт клубу.
Відповідне рішення прийнято через незадовільні результати команди в останніх матчах: поразки у фіналі Кубка Білорусі, втрати очок в іграх з Іслоччю і Городеєю, а також через стурбованість за стан команди напередодні єврокубків.
Як відомо, в Укрїні крім Карпат наставник також працював у Чорноморці.
Раніше повідомлялося, що Дулуб пояснив, чому він віддав усю зарплату, яку заробив у Чорноморці.
Також він раніше заявив, що у Львові відчував серйозний тиск.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій