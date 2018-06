Барселона продовжила контракт із основним захисником

Барселона домовилась із захисником Самуелем Умтіті про новий контракт.

Француз виступатиме за каталонський клуб до літа 2023 року.

[BREAKING NEWS]

We are delighted to announce @samumtiti has renewed his contract at @FCBarcelona until 2023!

👍 #Umtiti2023 pic.twitter.com/ev2GKDqZOj