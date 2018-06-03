Барселона продовжила контракт із основним захисником

Самуель Умтіті

Барселона домовилась із захисником Самуелем Умтіті про новий контракт.

Француз виступатиме за каталонський клуб до літа 2023 року.

Про інші деталі контракту не повідомляється.

Як відомо, раніше Барселона поставила ультиматум зірці Атлетико.

Також була інформація, що Барселона випередила Реал в авторитетному рейтингу.