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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 20:13
Барселона продовжила контракт із основним захисником
|Самуель Умтіті
Барселона домовилась із захисником Самуелем Умтіті про новий контракт.
Француз виступатиме за каталонський клуб до літа 2023 року.
[BREAKING NEWS]— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 3 червня 2018 р.
We are delighted to announce @samumtiti has renewed his contract at @FCBarcelona until 2023!
👍 #Umtiti2023 pic.twitter.com/ev2GKDqZOj
Про інші деталі контракту не повідомляється.
Як відомо, раніше Барселона поставила ультиматум зірці Атлетико.
Також була інформація, що Барселона випередила Реал в авторитетному рейтингу.
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