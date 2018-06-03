Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
168 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 21:30
Шевченко: Головне було - результат
|Андрій Шевченко
Результат у грі проти Албанії стояв для української збірної на першому місці.
Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко, пише ФФУ.
"Незважаючи на те, що закінчився чемпіонат, і було мало часу на відновлення, я попросив команду здобути результат, тому що наступні поєдинки, які на нас чекають, — офіційні. Налаштування на матч було відповідне, і це відобразилося на полі", - сказав він.
"Найважливішими для мене будуть офіційні матчі у вересні. Товариські ігри потрібні суто для підготовки до таких поєдинків. Мені важливо було подивитися, як гравці взаємодіють із партнерами і розуміють свою позицію на полі, формують структуру гри", - підсумував Шевченко.
Як відомо, раніше Шевченко пояснив, чому замінив Ярмоленка у перерві матчу з Марокко.
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