Шевченко: Головне було - результат

Андрій Шевченко

Результат у грі проти Албанії стояв для української збірної на першому місці.

Про це заявив наставник команди Андрій Шевченко, пише ФФУ.

"Незважаючи на те, що закінчився чемпіонат, і було мало часу на відновлення, я попросив команду здобути результат, тому що наступні поєдинки, які на нас чекають, — офіційні. Налаштування на матч було відповідне, і це відобразилося на полі", - сказав він.

"Найважливішими для мене будуть офіційні матчі у вересні. Товариські ігри потрібні суто для підготовки до таких поєдинків. Мені важливо було подивитися, як гравці взаємодіють із партнерами і розуміють свою позицію на полі, формують структуру гри", - підсумував Шевченко.

Як відомо, раніше Шевченко пояснив, чому замінив Ярмоленка у перерві матчу з Марокко.