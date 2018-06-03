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03.06.2018  22:52

Роналду на ЧС до Росії приїде з бодігардом

 

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду знову найме охоронця.

Про це повідомляє The Sun.

Повідомляється, що силовик охоронятиме португальця під час чемпіонату світу-2018 в Росії.

Цікаво, що охоронець Нуну Марекос вже супроводжував Роналду під час фіналу Ліги чемпіонів-2018 в Києві, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що Реал запропонував Роналду 40 мільйонів євро на рік, але той не погодився.





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