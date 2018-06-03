Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 22:52
Роналду на ЧС до Росії приїде з бодігардом
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду знову найме охоронця.
Про це повідомляє The Sun.
Повідомляється, що силовик охоронятиме португальця під час чемпіонату світу-2018 в Росії.
Цікаво, що охоронець Нуну Марекос вже супроводжував Роналду під час фіналу Ліги чемпіонів-2018 в Києві, пише xsport.ua.
Раніше повідомлялося, що Реал запропонував Роналду 40 мільйонів євро на рік, але той не погодився.
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