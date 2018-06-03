Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 23:41
Тренер збірної Бразилії не сумнівається, що трансфера Фреда відбудеться найближчим часом
|Тіте
Гравець Шахтаря Фред найближчим часом перейде в новий клуб.
Про це розповів тренер збірної Бразилії Тіте.
"Коли трансфер Фреда трапиться, а це неминуче, він повернеться в розташування збірної. Наша порада йому – вирішити всі питання якомога швидше, щоб сфокусуватися на національній збірній", - сказав він.
"Якби я був клубним тренером, попросив би його підписати", – цитує Тіте football24.ua.
Як відомо, Фред і Тайсон допомогли Бразилії виграти у Хорватії.
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