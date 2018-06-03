Тренер збірної Бразилії не сумнівається, що трансфера Фреда відбудеться найближчим часом

Тіте

Гравець Шахтаря Фред найближчим часом перейде в новий клуб.

Про це розповів тренер збірної Бразилії Тіте.

"Коли трансфер Фреда трапиться, а це неминуче, він повернеться в розташування збірної. Наша порада йому – вирішити всі питання якомога швидше, щоб сфокусуватися на національній збірній", - сказав він.

"Якби я був клубним тренером, попросив би його підписати", – цитує Тіте football24.ua.

Як відомо, Фред і Тайсон допомогли Бразилії виграти у Хорватії.