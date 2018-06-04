Лунін пояснив, як пропустив гол від Албанії

Андрій Лунін

Гокіпер збірної України Андрій Лунін пропустив єдиний гол у товариському матчі з Албанією (1:4).

Після гри він пояснив причину в ефірі Футбол 1.

"Хороша команда у Албанії, просто ми зробили висновки після Марокко. Виходило все, крім того, що гол пропустили. М'яч не бачив, між ніг потрапив захиснику. Ближній кут є ближній кут для воротаря", - сказав Лунін.

Нагадаємо, що Лунін за крок від переходу в топ-клуб.