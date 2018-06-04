Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
898 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 08:19
Лунін пояснив, як пропустив гол від Албанії
|Андрій Лунін
Гокіпер збірної України Андрій Лунін пропустив єдиний гол у товариському матчі з Албанією (1:4).
Після гри він пояснив причину в ефірі Футбол 1.
"Хороша команда у Албанії, просто ми зробили висновки після Марокко. Виходило все, крім того, що гол пропустили. М'яч не бачив, між ніг потрапив захиснику. Ближній кут є ближній кут для воротаря", - сказав Лунін.
Нагадаємо, що Лунін за крок від переходу в топ-клуб.
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