Коноплянка: Грати з Албанією було важко, як на пляжі

Євген Коноплянка / footboom

Збірній України було важко грати проти Албанії через спеку.

Про це сказав півзахисник синьо-жовтих Євген Коноплянка в ефірі Футбол 1.

"Погода трохи заважала сконцентруватися обом командам. Важко, як на пляжі, напевно. Ти лежиш засмагаєш і тобі важко навіть піти води взяти попити, тому що не можеш вже. Тут проявили характер. Хто хотів виграти, той і виграв", - вважає автор дубля.

"Домовлялися не втрачати м'ячі і контролювати хід матчу, тому що тільки так можна домогтися успіху в такому матчі. Сонце пече, поки команда без м'яча бігає, вона втрачає сили. Іноді це не виходило, втрачали в непотрібних моментах м'яч. Добре, що вийшло забити відразу другий гол. Тоді гра вже була зроблена", - підкреслив вінгер.

"Відчуваю, що зіграв нормально. Головне, щоб команда виграла. Радий і за Ярмоленко, йому важко було повернутися на поле, стільки не грав. Навіть більше за нього радий. У команди з'являється стиль гри, це дуже важливо. Тому не треба робити акцент на тому, що я забив", - сказав Коноплянка.

Нагадаємо, що збірна України перемогла збірну Албанії 1:4. Коноплянка і Ярмоленко забили по два м'ячі.

Після гри Лунін пояснив, як пропустив гол від албанців.