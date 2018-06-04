Коноплянка: Грати з Албанією було важко, як на пляжі
|Євген Коноплянка / footboom
Збірній України було важко грати проти Албанії через спеку.
Про це сказав півзахисник синьо-жовтих Євген Коноплянка в ефірі Футбол 1.
"Погода трохи заважала сконцентруватися обом командам. Важко, як на пляжі, напевно. Ти лежиш засмагаєш і тобі важко навіть піти води взяти попити, тому що не можеш вже. Тут проявили характер. Хто хотів виграти, той і виграв", - вважає автор дубля.
"Домовлялися не втрачати м'ячі і контролювати хід матчу, тому що тільки так можна домогтися успіху в такому матчі. Сонце пече, поки команда без м'яча бігає, вона втрачає сили. Іноді це не виходило, втрачали в непотрібних моментах м'яч. Добре, що вийшло забити відразу другий гол. Тоді гра вже була зроблена", - підкреслив вінгер.
"Відчуваю, що зіграв нормально. Головне, щоб команда виграла. Радий і за Ярмоленко, йому важко було повернутися на поле, стільки не грав. Навіть більше за нього радий. У команди з'являється стиль гри, це дуже важливо. Тому не треба робити акцент на тому, що я забив", - сказав Коноплянка.
Нагадаємо, що збірна України перемогла збірну Албанії 1:4. Коноплянка і Ярмоленко забили по два м'ячі.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій