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738 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 09:18
30-річний німецький тренер відмовився очолити Реал
|Юліан Нагельсманн
Головний тренер Гоффенгайма Юліан Нагельсманн відмовив мадридському Реалу.
Про це повідомляє Bild.
Мадридський клуб хотів призначити 30-річного німця після відходу Зінедіна Зідана, але Нагельсманн через свого агента відповів відмовою.
За підсумками минулого сезону Нагельсманн вдруге поспіль вивів Гоффенгайм у Лігу чемпіонів (рік тому клуб поступився в плей-офф кваліфікації Ліверпулю).
Раніше очолити Реал відмовився головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Переговори мадридців з Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем) також не стали успішними, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.
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