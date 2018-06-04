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04.06.2018  09:18

30-річний німецький тренер відмовився очолити Реал

Юліан Нагельсманн

Головний тренер Гоффенгайма Юліан Нагельсманн відмовив мадридському Реалу.

Про це повідомляє Bild.

Мадридський клуб хотів призначити 30-річного німця після відходу Зінедіна Зідана, але Нагельсманн через свого агента відповів відмовою.

За підсумками минулого сезону Нагельсманн вдруге поспіль вивів Гоффенгайм у Лігу чемпіонів (рік тому клуб поступився в плей-офф кваліфікації Ліверпулю).

Раніше очолити Реал відмовився головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. Переговори мадридців з Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем) також не стали успішними, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.





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