Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
325 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 09:53
Зінченко: Другий гол показав, хто на полі господар
|Олександр Зінченко / ФФУ
Збірна України не залишила шансів збірнів Албанії, забивши другий гол.
Так вважає півзахисник української команди Олександр Зінченко.
"Безумовно, це лідери нашої збірної, у них сьогодні вийшло відзначитися не одним голом і вони принесли перемогу нам. Але без команди не буде лідерів, тому в цілому команда впоралася із завданням", - сказав хавбек.
"Другий гол показав, хто господар на цьому полі. Ми довели гру до кінця, але повинні були забивати гол набагато швидше", - пояснив Зінченко в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що збірна України перемогла збірну Албанії 1:4. Коноплянка і Ярмоленко забили по два м'ячі.
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