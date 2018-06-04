Зінченко: Другий гол показав, хто на полі господар

Олександр Зінченко / ФФУ

Збірна України не залишила шансів збірнів Албанії, забивши другий гол.

Так вважає півзахисник української команди Олександр Зінченко.

"Безумовно, це лідери нашої збірної, у них сьогодні вийшло відзначитися не одним голом і вони принесли перемогу нам. Але без команди не буде лідерів, тому в цілому команда впоралася із завданням", - сказав хавбек.

"Другий гол показав, хто господар на цьому полі. Ми довели гру до кінця, але повинні були забивати гол набагато швидше", - пояснив Зінченко в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що збірна України перемогла збірну Албанії 1:4. Коноплянка і Ярмоленко забили по два м'ячі.

Після гри Лунін пояснив, як пропустив гол від албанців.