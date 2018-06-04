Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
422 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 10:55
Шевченко: Албанія дозволила провести ротацію складу
|Андрій Шевченко / ФФУ
Збірна України змогла задіяти багатьох футболістів у матчі з Албанією.
На цьому закцентував головний тренер України Андрій Шевченко.
"Це моя філософія. Для того, щоб усі гравці, яких ми задіюємо, а це - 24-25 футболістів, рівноцінно розуміли свою позицію на футбольному полі", - пояснив тренер.
"Ця ротація, яку ми зараз провели, показала, що гравці розуміють своє завдання і своє місце в ігровій схемі. Те, що ми запланували, вдалося виконати. Звичайно, варто зауважити, що і албанці давали нам це робити. Загалом провели пристойний матч", - цитує Шевченка ФФУ.
Нагадаємо, що збірна України перемогла збірну Албанії 1:4. Коноплянка і Ярмоленко забили по два м'ячі.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій