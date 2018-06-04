Шевченко: Албанія дозволила провести ротацію складу

Андрій Шевченко / ФФУ

Збірна України змогла задіяти багатьох футболістів у матчі з Албанією.

На цьому закцентував головний тренер України Андрій Шевченко.

"Це моя філософія. Для того, щоб усі гравці, яких ми задіюємо, а це - 24-25 футболістів, рівноцінно розуміли свою позицію на футбольному полі", - пояснив тренер.

"Ця ротація, яку ми зараз провели, показала, що гравці розуміють своє завдання і своє місце в ігровій схемі. Те, що ми запланували, вдалося виконати. Звичайно, варто зауважити, що і албанці давали нам це робити. Загалом провели пристойний матч", - цитує Шевченка ФФУ.

Нагадаємо, що збірна України перемогла збірну Албанії 1:4. Коноплянка і Ярмоленко забили по два м'ячі.

Після гри Лунін пояснив, як пропустив гол від албанців.