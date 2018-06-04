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04.06.2018  11:17

Фред покинув розташування збірної Бразилії, щоб підписати контракт з Манчестер Юнайтед

Фред

Півзахисник Шахтаря Фред після перемоги Бразилії над Хорватією полетів до Англії.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, бразилець підпише контракт з МЮ.

Раніше повідомлялося, що Фред підпише 4-річний контракт з МЮ.

Також цю інформацію опосередковано підтвердив тренер збірної Бразилії Тіте.





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