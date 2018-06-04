Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
471 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 13:33
Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду. ФОТО
|Фред
Півзахисник донецького Шахтаря Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед, щоб пройти медогляд і підписати контракт з клубом.
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, бразильця привезли на чорному мерседі, який на фото.
|Фреда везуть на медогляд
Нагадаємо, що Фред покинув розташування збірної Бразилії, щоб підписати контракт з Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що бразилець підпише контракт на 4 роки.
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