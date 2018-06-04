Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду. ФОТО

Фред

Півзахисник донецького Шахтаря Фред прибув на базу Манчестер Юнайтед, щоб пройти медогляд і підписати контракт з клубом.

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, бразильця привезли на чорному мерседі, який на фото.

Фреда везуть на медогляд

Нагадаємо, що Фред покинув розташування збірної Бразилії, щоб підписати контракт з Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що бразилець підпише контракт на 4 роки.