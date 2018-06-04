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04.06.2018  14:15

Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі. ВІДЕО

Неймар / AFP

Нападник збірної Бразилії Неймар забив ефектний гол у товариській зустрічі проти Хорватії (2:0).

Найдорожчий футболіст світу обіграв двох захисників у штрафному майданчику і вистрілив під поперечину.

Нагадаємо, що Неймар три місяці відновлювався після травми стопи.

Також повідомлялося, що гравці Реала сфотографувалися на стадіоні Ліверпуля, де проходив матч, чим розізлили фанатів.





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