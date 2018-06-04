Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
912 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 14:15
Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі. ВІДЕО
|Неймар / AFP
Нападник збірної Бразилії Неймар забив ефектний гол у товариській зустрічі проти Хорватії (2:0).
Найдорожчий футболіст світу обіграв двох захисників у штрафному майданчику і вистрілив під поперечину.
Нагадаємо, що Неймар три місяці відновлювався після травми стопи.
Також повідомлялося, що гравці Реала сфотографувалися на стадіоні Ліверпуля, де проходив матч, чим розізлили фанатів.
Неймар вернулся!!! 👍👍👍pic.twitter.com/UVBIEU6Eag— СЭ Футбол (@football_se) 3 июня 2018 г.
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