Срна прилетів до Італії на переговори з клубом Серії А, - журналіст

Даріо Срна

Захисник Шахтаря Даріо Срна прибув до Італії, щоб обговорити можливий перехід до Кальярі.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марцио.

36-річний хорват уже прибув до Італії. Він хоче ознайомитися з містом і можливостями клубу в компанії його керівників.

Очікується, що контракт може бути підписаний на 1 рік.

Раінше повідомлялося, що Срна може перейти в грецький ПАОК.

Також відомо, що Палкін віддав Срні свою медаль переможця Кубку України, оскільки той вже більше року не грає за Шахтар через проблеми з допінгом.