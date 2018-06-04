Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 14:35
Срна прилетів до Італії на переговори з клубом Серії А, - журналіст
|Даріо Срна
Захисник Шахтаря Даріо Срна прибув до Італії, щоб обговорити можливий перехід до Кальярі.
Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марцио.
36-річний хорват уже прибув до Італії. Він хоче ознайомитися з містом і можливостями клубу в компанії його керівників.
Очікується, що контракт може бути підписаний на 1 рік.
Раінше повідомлялося, що Срна може перейти в грецький ПАОК.
Також відомо, що Палкін віддав Срні свою медаль переможця Кубку України, оскільки той вже більше року не грає за Шахтар через проблеми з допінгом.
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