Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 15:11
Зірка може припинити існування, - ЗМІ
|ФК Зірка
Кропивницька Зірка, яка виліетіла з УПЛ до Першої ліги, може припинити своє існування.
Про це повідомляє спортарена.
Найближчим часом має відбутися зустріч президента клубу Максима Березкіна з тренерським штабом і персоналом Зірки, на якій буде обговорюватись рішення про подальшу долю клубу.
За інформацією видання, з великою ймовірністю мова піде про зняття з розіграшу чемпіонату України і припинення існування клубу. Причиною є складність з фінансуванням життєдіяльності всього клубу, які були ще протягом минулого сезону.
У Першій лізі клуб не отримає фінансування від телебачення, також існують складності з переукладанням наявних спонсорських угод.
Нагадаємо, що Зірка продовжує кадрову чистку.
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