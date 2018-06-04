Зірка може припинити існування, - ЗМІ

ФК Зірка

Кропивницька Зірка, яка виліетіла з УПЛ до Першої ліги, може припинити своє існування.

Про це повідомляє спортарена.

Найближчим часом має відбутися зустріч президента клубу Максима Березкіна з тренерським штабом і персоналом Зірки, на якій буде обговорюватись рішення про подальшу долю клубу.

За інформацією видання, з великою ймовірністю мова піде про зняття з розіграшу чемпіонату України і припинення існування клубу. Причиною є складність з фінансуванням життєдіяльності всього клубу, які були ще протягом минулого сезону.

У Першій лізі клуб не отримає фінансування від телебачення, також існують складності з переукладанням наявних спонсорських угод.

Нагадаємо, що Зірка продовжує кадрову чистку.