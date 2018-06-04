Лунін: Мені не загрожує зіркова хвороба

Андрій Лунін

19-річний воротар Зорі та збірної України Андрій Лунін не боїться зіркової хвороби.

Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

"У плані результату ми провели сезон не дуже. Але і команда змінилася. Прийшло багато нових футболістів, команда, вважаю, за рік зросла. І це добре. Але в плані результату - це абсолютно не те, чого хотілося б. У наступному сезоні потрібно досягати своєї мети і посідати місце вище того, яке в цьому році", - сказав голкіпер.

"Підвищена увага до моєї персони не лестить мені й не тисне. Просто якщо є якийсь інтерес з боку інших клубів, значить правильно рухаюся і потрібно продовжувати працювати в тому ж режимі", - вважає Лунін.

"Якщо втратити голову і зловити зірку, то нічого хорошого не відбудеться. Але думаю, що мені зіркова хвороба не загрожує", - підсумував Андрій.

Нагадаємо, що Лунін пояснив, як пропустив гол від Албанії.

Також стало відомо, за якої умови Лунін залишиться в Зорі.