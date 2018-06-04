Коноплянка: Ротань підчищає все поряд з тобою, і економить твої сили
|Євген Коноплянка / footboom
Колишній півзахисник збірної України Руслан Ротань був найкомфортнішим партнером для Євгена Коноплянки.
Про це повідомляє ФФУ.
"Для мене кумиром у дитинстві був Дель П'єро. Навіть не знаю, чому. Андрій Шевченко тоді грав у Мілані. Мені теж подобалися россонері, але для мене Дель П'єро був найкращим.
Потім подобався Роналдінью. Зараз же фаворит – Мессі. Він демонструє фантастичний футбол. Роналду може просто забити, а Мессі може забити, а потім віддати ще стільки ж гольових передач
Найтехнічніші гравці збірної України? Раніше це був Андрій Ярмоленко, а зараз ще додався Марлос. От їх двох і назву. Раніше у збірній був ще Артем Федецький.
З ким найкомфортніше грати в збірній? Коли був Руслан Ротань, то з ним. Ми багато років виступали разом у Дніпрі. Це задоволення – грати поруч із таким футболістом. Він підчищає все поруч із тобою, знає, що робити. Він економить твої сили, щоб ти зробив свій момент. Руслан – людина з великої літери. І не тільки у футболі, але й за межами поля", - сказав Коноплянка.
Нагадаємо, що Коноплянка обійшов Реброва за цікавим показником в збірній.
А перед цим Євген тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО.
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