Коноплянка: Ротань підчищає все поряд з тобою, і економить твої сили

Євген Коноплянка / footboom

Колишній півзахисник збірної України Руслан Ротань був найкомфортнішим партнером для Євгена Коноплянки.

Про це повідомляє ФФУ.

"Для мене кумиром у дитинстві був Дель П'єро. Навіть не знаю, чому. Андрій Шевченко тоді грав у Мілані. Мені теж подобалися россонері, але для мене Дель П'єро був найкращим.

Потім подобався Роналдінью. Зараз же фаворит – Мессі. Він демонструє фантастичний футбол. Роналду може просто забити, а Мессі може забити, а потім віддати ще стільки ж гольових передач

Найтехнічніші гравці збірної України? Раніше це був Андрій Ярмоленко, а зараз ще додався Марлос. От їх двох і назву. Раніше у збірній був ще Артем Федецький.

З ким найкомфортніше грати в збірній? Коли був Руслан Ротань, то з ним. Ми багато років виступали разом у Дніпрі. Це задоволення – грати поруч із таким футболістом. Він підчищає все поруч із тобою, знає, що робити. Він економить твої сили, щоб ти зробив свій момент. Руслан – людина з великої літери. І не тільки у футболі, але й за межами поля", - сказав Коноплянка.

Нагадаємо, що Коноплянка обійшов Реброва за цікавим показником в збірній.

А перед цим Євген тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО.