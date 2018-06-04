Зірка Атлетико визначився зі своїм майбутнім

Антуан Грізманн/оф.сайт Атлетико Мадрид

Форвард Атлетико Мадрид Антуан Грізман не буде переходити в каталонську Барселону.

Про це повідомляє АВС.

За інформацією джерела, футболіст пояснив своє рішення тим, що Атлетико здатний боротися як за перемогу в Лізі чемпіонів, так і в Ла Лізі. У цьому його переконала перемога в Лізі Європи.

Офіційно про своє рішення Грізманн ще не оголошував. Однак, з огляду на нерішучий характер француза, все ще може змінитися. Однак Барселона вже переключилася на інші трансферні цілі пише football.ua.

Нагадаємо, що раніше Барселона поставила ультиматум Грізманну.

Крім того, мадридський Атлетико може поповнитися зірковим футболістом.