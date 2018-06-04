Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
404 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 16:16
Зірка Атлетико визначився зі своїм майбутнім
|Антуан Грізманн/оф.сайт Атлетико Мадрид
Форвард Атлетико Мадрид Антуан Грізман не буде переходити в каталонську Барселону.
Про це повідомляє АВС.
За інформацією джерела, футболіст пояснив своє рішення тим, що Атлетико здатний боротися як за перемогу в Лізі чемпіонів, так і в Ла Лізі. У цьому його переконала перемога в Лізі Європи.
Офіційно про своє рішення Грізманн ще не оголошував. Однак, з огляду на нерішучий характер француза, все ще може змінитися. Однак Барселона вже переключилася на інші трансферні цілі пише football.ua.
Нагадаємо, що раніше Барселона поставила ультиматум Грізманну.
Крім того, мадридський Атлетико може поповнитися зірковим футболістом.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій