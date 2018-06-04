Легенда Динамо: Каріусу дуже важливо не знищити самого себе
|Олександр Шовковський
Воротарю Ліверпуля Лорісу Каріусу дуже важливо не знищити самого себе після невдачі у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це розповів колишній воротар Динамо Олександр Шовковський на презентації своєї книги Все в моїх руках.
"Каріусу дуже важливо не знищити самого себе. Я знаю, що шквал критики, який на нього обрушився, може підірвати віру в себе", - розповідає Олександр.
"Характерний момент, який мені дуже сподобався - він підійшов до своїх уболівальників, видно було, що переживає, що сльози течуть з його очей, він підійшов і вибачився, а вболівальники його підтримали. Для людини, що опинилася в такій ситуації - це дуже важливо ", - цитує Шовковського xsport.ua.
Нагадуємо, раніше Каріус пропустив два необов'язкових м'ячі у фіналі Ліги Чемпіонів.
Також повідомлялося, що невдаха Каріус суттєво збільшив кількість підписників у соцмережах після провалу у фіналі Ліги чемпіонів.
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