Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 18:18
Вболівальники українського клубу назвали молодого голкіпера гравцем сезону
|Андрій Лунін
Голкіпер Зорі Андрій Лунін був визнаний кращим гравцем сезону 2017/18 за версією вболівальників клубу.
Результати голосування були оприлюднені на офіційний сторінках Зорі в Facebook, Twitter та Instagrаm.
Андрей Лунин – лучший игрок завершившегося сезонаhttps://t.co/jqyAnREk4Z pic.twitter.com/74ElyBLBc8— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 4 июня 2018 г.
Друге місце посів півзахисник Артем Громов, а на третій позиції розташувався бразильський нападник Юрі.
У сезоні 2017/18 Лунін провів за Зорю 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 54 голи і зберіг свої ворота сухими 10 разів.
Нагадаємо, Лунін розповів про зіркову хворобу.
Крім того, раніше повідомлялося, що Наполі близький до підписання українського голкіпера.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій