Вболівальники українського клубу назвали молодого голкіпера гравцем сезону

Андрій Лунін

Голкіпер Зорі Андрій Лунін був визнаний кращим гравцем сезону 2017/18 за версією вболівальників клубу.

Результати голосування були оприлюднені на офіційний сторінках Зорі в Facebook, Twitter та Instagrаm.

Друге місце посів півзахисник Артем Громов, а на третій позиції розташувався бразильський нападник Юрі.

У сезоні 2017/18 Лунін провів за Зорю 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 54 голи і зберіг свої ворота сухими 10 разів.

Нагадаємо, Лунін розповів про зіркову хворобу.

Крім того, раніше повідомлялося, що Наполі близький до підписання українського голкіпера.