Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 18:48
Відомий нідерландець може очолити Реал
|Кларенс Зеєдорф
Нідерландський тренер Кларенс Зеєдорф хотів би очолити Реал Мадрид.
Про це заявив сам фахівець, пише Le 10 Sport.
"Минуло чотири роки з тих пір, як я почав свою тренерську кар'єру, і було б честю для мене очолити Реал. Але я не буду публічно говорити про речі, які можуть викликати полеміку. У мене склалися чудові стосунки з цим клубом", - наголошує голландець.
"Я вірю, що мадридський клуб зможе прийняти краще рішення, щоб залишатися конкурентоспроможними", - передає слова Зеєдорфа isport.ua.
Останнім місцем 42-річного фахівця був Депортіво.
Нагадуємо, Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.
Також, раніше 30-річний німецький тренер відмовився очолити Реал.
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