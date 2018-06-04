Відомий нідерландець може очолити Реал

Кларенс Зеєдорф

Нідерландський тренер Кларенс Зеєдорф хотів би очолити Реал Мадрид.

Про це заявив сам фахівець, пише Le 10 Sport.

"Минуло чотири роки з тих пір, як я почав свою тренерську кар'єру, і було б честю для мене очолити Реал. Але я не буду публічно говорити про речі, які можуть викликати полеміку. У мене склалися чудові стосунки з цим клубом", - наголошує голландець.

"Я вірю, що мадридський клуб зможе прийняти краще рішення, щоб залишатися конкурентоспроможними", - передає слова Зеєдорфа isport.ua.

Останнім місцем 42-річного фахівця був Депортіво.

Нагадуємо, Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди.

Також, раніше 30-річний німецький тренер відмовився очолити Реал.