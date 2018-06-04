Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
218 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 19:01
Ліверпуль готовий витратити 100 млн. доларів на 20-річного футболіста
|Леон Бейлі
Ліверпуль хоче придбати вінгера леверкузенського Байєра Леона Бейлі.
Про це повідомляє Calcio Insider.
За інформацією джерела, червоні розглядають варіант з придбанням 20-річного гравця аптекарів вже цього літа.
Німецький клуб вже оцінив ямайця в 90 мільйонів євро, пише dynamomania.
У сезоні, що завершився, Бейлі забив 12 м'ячів і зробив 6 результативних передач в 34 матчах за Байєр.
Нагадуємо, Мохамед Салах посів 5-те місце в рейтингу найдорожчих гравців планети.
Раніше повідомлялося, тренера Ліверпуля визнано найкращим у світі.
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