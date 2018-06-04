Ліверпуль готовий витратити 100 млн. доларів на 20-річного футболіста

Леон Бейлі

Ліверпуль хоче придбати вінгера леверкузенського Байєра Леона Бейлі.

Про це повідомляє Calcio Insider.

За інформацією джерела, червоні розглядають варіант з придбанням 20-річного гравця аптекарів вже цього літа.

Німецький клуб вже оцінив ямайця в 90 мільйонів євро, пише dynamomania.

У сезоні, що завершився, Бейлі забив 12 м'ячів і зробив 6 результативних передач в 34 матчах за Байєр.

Нагадуємо, Мохамед Салах посів 5-те місце в рейтингу найдорожчих гравців планети.

Раніше повідомлялося, тренера Ліверпуля визнано найкращим у світі.