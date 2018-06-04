Легендарний півзахисник Сіті звинуватив Гвардіолу в расизмі

Яя Туре

Гравець Сіті Яя Туре звинуватив Пепа Гвардіолу в неповазі та расизмі.

Про це розповів сам івуарійський футболіст.

"Пепу подобається домінувати, і йому потрібні слухняні гравці, які будуть облизувати йому руки. Мені не подобається таке відношення. Я поважаю свого тренера, але я не його власність", - заявив Туре.

"Він проявив повну неповагу, коли на очах у всієї команди заявив:" Мені здається, що у тебе не залишилося мотивації. Якщо хочеш залишитися, то вирішуй ситуацію з власниками". І це незважаючи на те, що лише кілька місяців тому я був віце-капітаном", - продовжує звинувачувати Гвардіолу півзахисник Сіті.

"Я навіть почав думати, що він поводиться так зі мною через колір моєї шкіри. Я не перший, хто говорить про це, адже в Барселоні багато гравців задавалися тим же питанням", цитує Туре football.ua.

Нагадуємо, що зірка Манчестер Сіті не потрапила до заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу.

Також, раніше Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання.