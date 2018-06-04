Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
343 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 20:35
Головний невдаха фіналу Ліги чемпіонів догравав матч зі струсом мозку
|Лоріс Каріус
У фіналі Ліги чемпіонів Лоріс Каріус отримав струс мозку після удару ліктем в голову від Серхіо Рамоса.
Про це повідомляє Bild.
За інформацією іншого джерела - ESPN, 24-річний кіпер відвідав клініку в Бостоні, де йому зробили знімок голови в Массачусетській лікарні загального профілю.
Каріус був відправлений до лікаря Россу Зафонте, який лікує гравців НФЛ після ушкоджень голови, пише повідомляє football.ua.
Нагадуємо, Невдаха Каріус суттєво збільшив кількість підписників у соцмережах після провалу у фіналі Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що на Ebay з'явилися діряві рукавиці "Каріуса"
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