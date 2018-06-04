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04.06.2018  20:35

Головний невдаха фіналу Ліги чемпіонів догравав матч зі струсом мозку

Лоріс Каріус

У фіналі Ліги чемпіонів Лоріс Каріус отримав струс мозку після удару ліктем в голову від Серхіо Рамоса.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією іншого джерела - ESPN, 24-річний кіпер відвідав клініку в Бостоні, де йому зробили знімок голови в Массачусетській лікарні загального профілю.

Каріус був відправлений до лікаря Россу Зафонте, який лікує гравців НФЛ після ушкоджень голови, пише повідомляє football.ua.

Нагадуємо, Невдаха Каріус суттєво збільшив кількість підписників у соцмережах після провалу у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що на Ebay з'явилися діряві рукавиці "Каріуса"





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