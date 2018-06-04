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04.06.2018  20:58

Легенда Динамо попрощався з уболівальниками. ВІДЕО

Олег Гусєв

4-го червня ультрас київського Динамо попрощалися з легендарним півзахисником Олегом Гусєвим.

Коротке відео події було викладене на Youtube акаунті Ultras Dynamo Kyiv TV.

За біло-синіх Олег відіграв 443 матчі, забивши при цьому 96 голів.

Нагадаємо, Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас.

Крім того, Шовковський зізнався, що курив з восьмого класу до 2001 року.





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