Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
342 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 20:58
Легенда Динамо попрощався з уболівальниками. ВІДЕО
|Олег Гусєв
4-го червня ультрас київського Динамо попрощалися з легендарним півзахисником Олегом Гусєвим.
Коротке відео події було викладене на Youtube акаунті Ultras Dynamo Kyiv TV.
За біло-синіх Олег відіграв 443 матчі, забивши при цьому 96 голів.
Нагадаємо, Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас.
Крім того, Шовковський зізнався, що курив з восьмого класу до 2001 року.
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