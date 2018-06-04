Основний нападник Ліверпуля може стати гравцем Реалу

Садьйо Мане

Нападник Ліерпуля Садьйо Мане погодився на перехід у Реал, однак трансфер може не відбутися у зв'язку з відходом з команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, саме колишній головний тренер Реалу Зінедін Зідан був зацікавлений у послугах сенегальського форварда. Тому вершкові уклали принципову угоду з нападником мерсисайдців Садьйо Мане.

Наразі доля потенційного трансферу залишається невідомою, повідомляє football24

Нагадаємо, що названо найдорожчого футболіста планети..

Крім того, повідомлялося, що Ліверпуль готовий витратити 100 млн. доларів на 20-річного футболіста.