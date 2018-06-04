Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
287 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 21:04
Основний нападник Ліверпуля може стати гравцем Реалу
|Садьйо Мане
Нападник Ліерпуля Садьйо Мане погодився на перехід у Реал, однак трансфер може не відбутися у зв'язку з відходом з команди Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє Get French Football News.
За інформацією джерела, саме колишній головний тренер Реалу Зінедін Зідан був зацікавлений у послугах сенегальського форварда. Тому вершкові уклали принципову угоду з нападником мерсисайдців Садьйо Мане.
Наразі доля потенційного трансферу залишається невідомою, повідомляє football24
Нагадаємо, що названо найдорожчого футболіста планети..
Крім того, повідомлялося, що Ліверпуль готовий витратити 100 млн. доларів на 20-річного футболіста.
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