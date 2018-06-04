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234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 21:30
Екс-тренер Шахтаря: Я радий, що Фред перейшов у МЮ
|Мірча Луческу
Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу задоволений майбутнім трансфером Фреда до стану Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив сам тренер, пише milliyet.com.
"Я дуже радий, що Фред перейшов у МЮ. Коли я купував його в Шахтар, там вже були Тайсон і Бернард, тому Фред став грати ближче до захисту", - говорить Луческу.
"Бразилія повинна піднести сюрприз на ЧС-2018. У них два гравця з Шахтаря - Тайсон і Фред. Я щасливий, що Фред перейшов у МЮ", - передає слова румунського наставника tribuna.
Раніше повідомлялося, що Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду.
Нагадаємо, що нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку.
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