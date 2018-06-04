Екс-тренер Шахтаря: Я радий, що Фред перейшов у МЮ

Мірча Луческу

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу задоволений майбутнім трансфером Фреда до стану Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив сам тренер, пише milliyet.com.

"Я дуже радий, що Фред перейшов у МЮ. Коли я купував його в Шахтар, там вже були Тайсон і Бернард, тому Фред став грати ближче до захисту", - говорить Луческу.

"Бразилія повинна піднести сюрприз на ЧС-2018. У них два гравця з Шахтаря - Тайсон і Фред. Я щасливий, що Фред перейшов у МЮ", - передає слова румунського наставника tribuna.

Раніше повідомлялося, що Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду.

Нагадаємо, що нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку.