Вперше у футболі була показана зелена картка

У матчі між збірними Паданії і Тувалу в рамках міжнародного футбольного турніру, що проводиться Конфедерацією незалежних футбольних асоціацій, вперше була показана зелена картка.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, рефері матчу двічі використав зелену картку.

Гравець, якому була показана зелена картка, повинен негайно покинути поле, проте тренер команди може випустити замість нього іншого футболіста, якщо команда на той момент ще не вичерпала ліміт замін.

Варто відзначити і те, що гравець, який отримав таку картку, не пропускає наступний матч своєї команди.

The first use of a green card by a referee was the big talking point at the CONIFA World Football Cup in London on Saturday: https://t.co/qMX0E8FKpI #WFC2018 pic.twitter.com/17AVtrYsPC