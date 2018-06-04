Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
365 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
04.06.2018  21:42

Вперше у футболі була показана зелена картка

 

У матчі між збірними Паданії і Тувалу в рамках міжнародного футбольного турніру, що проводиться Конфедерацією незалежних футбольних асоціацій, вперше була показана зелена картка.

Про це повідомляє The Sun. 

За інформацією джерела, рефері матчу двічі використав зелену картку.

Гравець, якому була показана зелена картка, повинен негайно покинути поле, проте тренер команди може випустити замість нього іншого футболіста, якщо команда на той момент ще не вичерпала ліміт замін.

Варто відзначити і те, що гравець, який отримав таку картку, не пропускає наступний матч своєї команди.

Сам матч завершився розгромною перемогою Паданії з рахунком 8: 0, повідомляє dynamomania.

Раніще повідомлялося, що Ліверпуль готовий витратити 100 млн. доларів на 20-річного футболіста.

Крім того, раніше було названо найдорожчого футболіста планети.





Читай також
Ліверпуль готовий витратити 100 млн. доларів на 20-річного футболіста
Легенда Динамо: Каріусу дуже важливо не знищити самого себе
Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас, - ЗМІ
Маркевич не очолить польський клуб
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:23
Футбол. Ще один клуб із АПЛ включився в боротьбу за Каріуса
22:50
Футбол. Нападник Шахтаря приїхав до нового клубу на медогляд
22:38
Футбол. Легендарний Кафу міг би зіграти за Бразилію на ЧС-2018
22:15
Футбол. Легенду світового футболу намагаються втягнути в політичний конфлікт
21:58
Футбол. Тренер Зінченка отримав покарання від УЄФА
21:42
Футбол. Вперше у футболі була показана зелена картка
21:30
Футбол. Екс-тренер Шахтаря: Я радий, що Фред перейшов у МЮ
21:04
Футбол. Основний нападник Ліверпуля може стати гравцем Реалу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!