Тренер Зінченка отримав покарання від УЄФА

Хосеп Гвардіола

Дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу на два матчі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Дисциплінарні заходи щодо Пепа були прийняті за підсумками матчу з Ліверпулем в 1/4 фіналу ЛЧ (1: 2) наставник городян отримав дискваліфікацію на два матчі Ліги чемпіонів.

Гвардіола після першого тайму вийшов на поле і бурхливо висловив незгоду з незарахованим голом арбітру Матеу Лаосу, за що суддя відправив його на трибуни.

Одна з двох дискваліфікації каталонця носить умовний характер. Випробувальний термін - один сезон.

Нагадаємо, вперше у футболі була показана зелена картка.

Крім того, зірка збірної Єгипту має відновитися до матчу з Росією.