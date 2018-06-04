Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 22:15
Легенду світового футболу намагаються втягнути в політичний конфлікт
|Ліонель Мессі
Голова Федерації футболу Палестини Джібріль Раджуб спалить футболки і портрети Ліонеля Мессі, якщо він вийде на поле в складі збірної Аргентини проти Ізраїлю.
Про це повідомив сам чиновник для Eurosport.
На думку Раджуба, участю в товариському матчі з ізраїльтянами Мессі підтримує дії Ізраїлю в Секторі Газа.
"Мессі. Не приїжджай. Не виправдовуй расизм", - цитує Раджуба isport.
Матч Ізраїль - Аргентина відбудеться 9 червня в Єрусалимі, на стадіон Тедді Стедіум.
Нагадаємо, що Мессі виявився лише 4-им у рейтингу надорожчих футболістів світу.
Крім того, Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі.
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