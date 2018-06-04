Легенду світового футболу намагаються втягнути в політичний конфлікт

Ліонель Мессі

Голова Федерації футболу Палестини Джібріль Раджуб спалить футболки і портрети Ліонеля Мессі, якщо він вийде на поле в складі збірної Аргентини проти Ізраїлю.

Про це повідомив сам чиновник для Eurosport.

На думку Раджуба, участю в товариському матчі з ізраїльтянами Мессі підтримує дії Ізраїлю в Секторі Газа.

"Мессі. Не приїжджай. Не виправдовуй расизм", - цитує Раджуба isport.

Матч Ізраїль - Аргентина відбудеться 9 червня в Єрусалимі, на стадіон Тедді Стедіум.

Нагадаємо, що Мессі виявився лише 4-им у рейтингу надорожчих футболістів світу.

Крім того, Марадона розкритикував керманича збірної Аргентини та пророкує Мессі та Ко проблеми на Мундіалі.