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04.06.2018  22:38

Легендарний Кафу міг би зіграти за Бразилію на ЧС-2018

Кафу

Колишній захисник збірної Бразилії Кафу пожартував з приводу того, що міг би зіграти на ЧС-2018.

Про це повідомляє Championat.

"Що стосується того, чи готовий я допомогти збірній Бразилії у зв'язку з травмою правого захисника Дані Алвеса, то дуже сильно хотів, але не було потрібних документів, тому не встиг подати заявку", - говорить легендарний бразилець.

"Але, насправді, Алвес - дуже відчутна втрата для нашої збірної. Він природжений лідер. Сподіваюся, команда впорається і без нього", - цитує бразильця football.ua.

Раніше повідомлялося, що ветеран збірної Бразилії пропустить чемпіонат світу.

Нагадаємо, що зірка збірної Єгипту має відновитися до матчу з Росією.





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