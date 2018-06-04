Легендарний Кафу міг би зіграти за Бразилію на ЧС-2018

Кафу

Колишній захисник збірної Бразилії Кафу пожартував з приводу того, що міг би зіграти на ЧС-2018.

Про це повідомляє Championat.

"Що стосується того, чи готовий я допомогти збірній Бразилії у зв'язку з травмою правого захисника Дані Алвеса, то дуже сильно хотів, але не було потрібних документів, тому не встиг подати заявку", - говорить легендарний бразилець.

"Але, насправді, Алвес - дуже відчутна втрата для нашої збірної. Він природжений лідер. Сподіваюся, команда впорається і без нього", - цитує бразильця football.ua.

Раніше повідомлялося, що ветеран збірної Бразилії пропустить чемпіонат світу.

Нагадаємо, що зірка збірної Єгипту має відновитися до матчу з Росією.