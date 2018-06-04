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113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 22:38
Легендарний Кафу міг би зіграти за Бразилію на ЧС-2018
|Кафу
Колишній захисник збірної Бразилії Кафу пожартував з приводу того, що міг би зіграти на ЧС-2018.
Про це повідомляє Championat.
"Що стосується того, чи готовий я допомогти збірній Бразилії у зв'язку з травмою правого захисника Дані Алвеса, то дуже сильно хотів, але не було потрібних документів, тому не встиг подати заявку", - говорить легендарний бразилець.
"Але, насправді, Алвес - дуже відчутна втрата для нашої збірної. Він природжений лідер. Сподіваюся, команда впорається і без нього", - цитує бразильця football.ua.
Раніше повідомлялося, що ветеран збірної Бразилії пропустить чемпіонат світу.
Нагадаємо, що зірка збірної Єгипту має відновитися до матчу з Росією.
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