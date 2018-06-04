Нападник Шахтаря приїхав до нового клубу на медогляд

Факундо Феррейра/оф.сайт ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Факундо Феррейра прибув до Лісабона для проходження медогляду в Бенфіці.

Про це повідомляє O Jogo.

Зарплата 27-річного аргентинця складе 2,2 млн. євро на рік. Також Феррейра отримає 4 млн. євро за підписання контракту, пише tribuna.

Всього за Шахтар форвард провів 115 матчів, забив 59 голів і зробив 12 ассистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду.

Крім того, ще один бразилець може залишити Шахтар в літнє міжсезоння.