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127 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 22:50
Нападник Шахтаря приїхав до нового клубу на медогляд
|Факундо Феррейра/оф.сайт ФК Шахтар
Форвард Шахтаря Факундо Феррейра прибув до Лісабона для проходження медогляду в Бенфіці.
Про це повідомляє O Jogo.
Зарплата 27-річного аргентинця складе 2,2 млн. євро на рік. Також Феррейра отримає 4 млн. євро за підписання контракту, пише tribuna.
Всього за Шахтар форвард провів 115 матчів, забив 59 голів і зробив 12 ассистів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фред прибув на базу МЮ для проходження медогляду.
Крім того, ще один бразилець може залишити Шахтар в літнє міжсезоння.
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