Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
459 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 23:23
Ще один клуб із АПЛ включився в боротьбу за Аліссона
|Аліссон Беккер
Лондонський Челсі зробив пропозицію Ромі щодо трансферу голкіпера Аліссона Бекера.
Про це повідомляє football-italia.
Лондонський клуб запропонував за бразильця 60 мільйонів євро. Самому футболістові сині готові запропонувати довгостроковий контракт із заробітною платою в 4,5 мільйона євро в рік, пише dynamomanya.
Нагадуємо, що Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу.
Раніше повідомлялося, що Рома відпустить свого голкіпера в Реал лише за 100 мільйонів.
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