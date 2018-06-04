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04.06.2018  23:23

Ще один клуб із АПЛ включився в боротьбу за Аліссона

Аліссон Беккер

Лондонський Челсі зробив пропозицію Ромі щодо трансферу голкіпера Аліссона Бекера.

Про це повідомляє football-italia.

Лондонський клуб запропонував за бразильця 60 мільйонів євро. Самому футболістові сині готові запропонувати довгостроковий контракт із заробітною платою в 4,5 мільйона євро в рік, пише dynamomanya.

Нагадуємо, що Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу.

Раніше повідомлялося, що Рома відпустить свого голкіпера в Реал лише за 100 мільйонів.





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