Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
221 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 23:56
Легендарний француз не збирається закінчувати кар'єру
|Арсен Венгер
Колишній головий тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер повідомить про нове місце роботи протягом 15 днів.
Про це повідомляє авторитетне видання L`Equipe.
"Я дам відповідь щодо свого майбутнього в найближчі 15 днів. Я все ще хочу тренувати, тому я залишуся у футболі", - цитує Венгера football24.
Нагадаємо, французський фахівець офіційно покинув Арсенал після 22 років роботи на посаді головного тренера канонірів. На його місце прийшов екс-наставник ПСЖ Унаї Емері.
Раніше повідомлялося, що Венгер працюватиме експертом під час ЧС-2018.
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