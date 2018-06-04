Легендарний француз не збирається закінчувати кар'єру

Арсен Венгер

Колишній головий тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер повідомить про нове місце роботи протягом 15 днів.

Про це повідомляє авторитетне видання L`Equipe.

"Я дам відповідь щодо свого майбутнього в найближчі 15 днів. Я все ще хочу тренувати, тому я залишуся у футболі", - цитує Венгера football24.

Нагадаємо, французський фахівець офіційно покинув Арсенал після 22 років роботи на посаді головного тренера канонірів. На його місце прийшов екс-наставник ПСЖ Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що Венгер працюватиме експертом під час ЧС-2018.