Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
741 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 08:20
Екс-захисник Динамо продовжить грати у Москві
|Тарас Михалик
Захисник Локомотива Тарас Михалик залишиться в московському клубі.
Клуб продовжить контракт з 34-річним українцем.
Михалик перейшов з Динамо в Локомотив в липні 2013 року.
За московський клуб українець зіграв 103 матчі у всіх турнірах, пише "Спорт-Экспресс".
Раніше була інформація, що Михалик хоче розірвати контракт з Локомотивом.
Також повідомлялося, що Михалик може перейти у Динамо, але не київське.
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