Екс-захисник Динамо продовжить грати у Москві

Тарас Михалик

Захисник Локомотива Тарас Михалик залишиться в московському клубі.

Клуб продовжить контракт з 34-річним українцем.

Михалик перейшов з Динамо в Локомотив в липні 2013 року.

За московський клуб українець зіграв 103 матчі у всіх турнірах, пише "Спорт-Экспресс".

Раніше була інформація, що Михалик хоче розірвати контракт з Локомотивом.

Також повідомлялося, що Михалик може перейти у Динамо, але не київське.