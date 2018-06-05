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05.06.2018  08:34

Порошенко в Мадриді зустрівся з президентом Реала

Петро Порошенко і Флорентіно Перес

Президент України Петро Порошенко відвідав Мадрид, побував на Сантьяго Бернабеу і зустрівся з президентом Реала Флорентіно Пересом.

Про це йдеться в його офіційному Instagram.

"Привітав президента Реала Флорентіно Переса з історичною перемогою команди - 13-м кубком чемпіонів Європи. Приємно, що пан Перес високо оцінив організаційний рівень, який забезпечила Україна для проведення фіналу Ліги Чемпіонів", - зазначив Порошенко.

Раніше була інформація, що Порошенко провів важливу зустріч напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві. 





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