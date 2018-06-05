Порошенко в Мадриді зустрівся з президентом Реала
|Петро Порошенко і Флорентіно Перес
Президент України Петро Порошенко відвідав Мадрид, побував на Сантьяго Бернабеу і зустрівся з президентом Реала Флорентіно Пересом.
Про це йдеться в його офіційному Instagram.
Привітав Президента футбольного клубу Real Madrid C.F. Флорентіно Переса з історичною перемогою команди - здобуттям 13 Кубка чемпіонів Європи з футболу. Приємно, що пан Перес високо оцінив організаційний рівень, який забезпечила Україна для проведення фіналів Ліги Чемпіонів. Вдячний за чудовий подарунок – персональну футболку клубу із символікою першого номера.
"Привітав президента Реала Флорентіно Переса з історичною перемогою команди - 13-м кубком чемпіонів Європи. Приємно, що пан Перес високо оцінив організаційний рівень, який забезпечила Україна для проведення фіналу Ліги Чемпіонів", - зазначив Порошенко.
Раніше була інформація, що Порошенко провів важливу зустріч напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві.
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