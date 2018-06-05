Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
234 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 09:17
Італія і Нідерланди зіграли внічию. Інші товариські матчі збірних
4-го чеврня відбулися товариські матчі національних збірних.
В одному із поєдинків збірні Італії та Нідерландів зіграли внічию.
Як відомо, раніше збірна України розгромила Албанію у спарингу.
Товариські матчі
4 червня
Вірменія - Молдова 0:0 (0:0, 0:0)
Марокко - Словаччина 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 0:1 – 59 Грегуш, 1:1 – 64 Ель-Каабі, 2:1 – 74 Беланда
Сербія – Чилі 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 88 Маріпан
Італія - Нідерланди 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 67 Дзадза, 1:1 – 88 Аке
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