Хавбек Вереса приєднався до акції підтримки політв'язня Сенцова. ВІДЕО

Євген Морозенко

Півзахисник Верес Євген Морозенко закликав футбольну громадськість підтримати українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.

Відео звернення гравця з'явилося на каналі Free Sentsov

"Ми звертаємося до всього футбольного світу. Олег Сенцов - український кінорежисер. Вже 4 роки незаконно утримується Росією в тюрмі. Однак Олег продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом.

14-го травня 2018 року він оголосив про безстрокове голодування. Він вимагає звільнення 64 українських громадян, яких незаконно утримує Росія. Підтримаємо Олега, разом ми змусимо Росію грати за правилами", - зазначив Морозенко.

Раніше була інформація, що Верес веде переговори з відомим українським тренером.

Також повідомлялося, що гравці Вереса написали заяви на звільнення з клубу.