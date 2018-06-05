Хавбек Вереса приєднався до акції підтримки політв'язня Сенцова. ВІДЕО
|Євген Морозенко
Півзахисник Верес Євген Морозенко закликав футбольну громадськість підтримати українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.
Відео звернення гравця з'явилося на каналі Free Sentsov
"Ми звертаємося до всього футбольного світу. Олег Сенцов - український кінорежисер. Вже 4 роки незаконно утримується Росією в тюрмі. Однак Олег продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом.
14-го травня 2018 року він оголосив про безстрокове голодування. Він вимагає звільнення 64 українських громадян, яких незаконно утримує Росія. Підтримаємо Олега, разом ми змусимо Росію грати за правилами", - зазначив Морозенко.
Раніше була інформація, що Верес веде переговори з відомим українським тренером.
Також повідомлялося, що гравці Вереса написали заяви на звільнення з клубу.
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