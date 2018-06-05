Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
754 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 10:21
Карпати продали нападника в Аргентину
|Себастьян Рібас
Форвард Карпат Себастьян Рібас став гравцем Лануса.
Як повідомляє Diario Jornada, контракт підписаний на 3 роки.
Сума трансферу 30-річного уругвайця склала 550 тисяч доларів.
Нагадаємо, Карпати віддали Рибаса в оренду в Патронато з правом викупу, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що двоє футболістів залишили Карпати.
Також була інформація, що Карпати не будуть міняти головного тренера і підпишуть 3-4 новачків.
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