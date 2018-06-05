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05.06.2018  10:21

Карпати продали нападника в Аргентину

Себастьян Рібас

Форвард Карпат Себастьян Рібас став гравцем Лануса.

Як повідомляє Diario Jornada, контракт підписаний на 3 роки.

Сума трансферу 30-річного уругвайця склала 550 тисяч доларів.

Нагадаємо, Карпати віддали Рибаса в оренду в Патронато з правом викупу, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що двоє футболістів залишили Карпати.

Також була інформація, що Карпати не будуть міняти головного тренера і підпишуть 3-4 новачків.





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