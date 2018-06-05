Срна взяв паузу в переговорах з італійським клубом
|Даріо Срна
Даріо Срна взяв паузу в переговорах з Кальярі.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, 4-го червня захисник Шахтаря прибув до Італії для проведення переговорів і підписання контракту з клубом Серії А Кальярі.
За інформацією джерела, весь день 4-го червня Срна провів в цьому італійському місті, де спочатку пообідав з директором Кальярі Маріо Пассетті, потім оглянув пам'ятки міста Кальярі, відвідав стадіон і базу клубу. Увечері Даріо Срна зустрівся з президентом клубу Томмазо Джуліні.
Після переговорів Срна повідомив керівництву Кальярі, що візьме кілька днів на роздуми, пише FootBoom.
Нагадаємо, захисник Шахтаря відбуває дікваліфікацію за застосування допінгу, яка закінчиться в серпні цього року.
Раінше повідомлялося, що Срна може перейти в грецький ПАОК.
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