Срна взяв паузу в переговорах з італійським клубом

Даріо Срна

Даріо Срна взяв паузу в переговорах з Кальярі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 4-го червня захисник Шахтаря прибув до Італії для проведення переговорів і підписання контракту з клубом Серії А Кальярі.

За інформацією джерела, весь день 4-го червня Срна провів в цьому італійському місті, де спочатку пообідав з директором Кальярі Маріо Пассетті, потім оглянув пам'ятки міста Кальярі, відвідав стадіон і базу клубу. Увечері Даріо Срна зустрівся з президентом клубу Томмазо Джуліні.

Після переговорів Срна повідомив керівництву Кальярі, що візьме кілька днів на роздуми, пише FootBoom.

Нагадаємо, захисник Шахтаря відбуває дікваліфікацію за застосування допінгу, яка закінчиться в серпні цього року.

Раінше повідомлялося, що Срна може перейти в грецький ПАОК.