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292 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 11:04
Ювентус готовий продати зіркового нападника за 60 мільйонів
|Гонсало Ігуаїн
Монако проявляє предметний інтерес до форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна.
Як повідомляє Calciomercatо, клуб вже вступив в переговори з "Юве" щодо трансферу 30-річного аргентинця.
Наставник "монегасків" Леонарду Жардім розглядає Ігуаїна в якості заміни нападнику Радамелю Фалькао, який може покинути клуб. Відзначається, що туринський клуб готовий продати Ігуаїна за 60 мільйонів євро.
У сезоні-2017/18 Ігуаїн провів 50 матчів, в яких забив 23 голи і віддав 6 результативних передач, пише ua-football.com.
Як відомо, раніше керівник Ювентуса розповів про долю Ігуаіна в команді.
Раніше стало відомо, що Ігуаїн потрапив у заявку Аргентини на ЧС-2018.
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