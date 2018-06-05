Ювентус готовий продати зіркового нападника за 60 мільйонів

Гонсало Ігуаїн

Монако проявляє предметний інтерес до форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

Як повідомляє Calciomercatо, клуб вже вступив в переговори з "Юве" щодо трансферу 30-річного аргентинця.

Наставник "монегасків" Леонарду Жардім розглядає Ігуаїна в якості заміни нападнику Радамелю Фалькао, який може покинути клуб. Відзначається, що туринський клуб готовий продати Ігуаїна за 60 мільйонів євро.

У сезоні-2017/18 Ігуаїн провів 50 матчів, в яких забив 23 голи і віддав 6 результативних передач, пише ua-football.com.

Як відомо, раніше керівник Ювентуса розповів про долю Ігуаіна в команді.

Раніше стало відомо, що Ігуаїн потрапив у заявку Аргентини на ЧС-2018.