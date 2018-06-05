Зірка звільнила головного тренера

Роман Монарьов

Головний тренер Зірки Роман Монарьов покинув клуб.

Президент клубу незадоволений виступами команди в поточному сезоні УПЛ, за підсумками якого Зірка вилетіла в першу лігу.

Ім'я нового головного тренера Зірки стане відомо в найближчі дні, пише tribuna.com.

Монарьов очолював Зірку з листопада 2016 року, коли був призначений в.о. головного тренера. В травні 2017 року він став повноцінним головним тренером.

Раніше повідомлялося, що Зірка може припинити існування.

Також була інформація, що Зірка продовжує кадрову чистку.