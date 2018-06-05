Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
248 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 11:27
Зірка звільнила головного тренера
|Роман Монарьов
Головний тренер Зірки Роман Монарьов покинув клуб.
Президент клубу незадоволений виступами команди в поточному сезоні УПЛ, за підсумками якого Зірка вилетіла в першу лігу.
Ім'я нового головного тренера Зірки стане відомо в найближчі дні, пише tribuna.com.
Монарьов очолював Зірку з листопада 2016 року, коли був призначений в.о. головного тренера. В травні 2017 року він став повноцінним головним тренером.
Раніше повідомлялося, що Зірка може припинити існування.
Також була інформація, що Зірка продовжує кадрову чистку.
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