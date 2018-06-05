Динамо підпише колишнього гравця ПСЖ?
|Хатем Бен-Арфа
Екс-хавбек ПСЖ Хатем Бен-Арфа може стати гравцем Динамо.
Про це повідомляє Foot Mercato з посиланням на L'Equipe.
Київський клуб вже зробив пропозицію 31-річному французу. Також повідомляється про те, що Бен-Арфа отримав пропозиції від Монтеррея, Фламенго, Рубіна, Фенербахче і Бешикташа.
Також є інтерес з боку Ліона, Бетіса, Севільї, Вільярреала і Валенсії. Сам француз хоче грати в Лізі чемпіонів в команді з тренером, чиє бачення гри він розділяє.
Зараз Бен-Арфа вільний агент. Сезон 2017/18 він провів в ПСЖ, але на полі так і не з'являвся. Останній офіційний матч хавбек провів 9-го квітня 2017 року, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас.
Також раніше Ігор Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку.
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