Динамо підпише колишнього гравця ПСЖ?

Хатем Бен-Арфа

Екс-хавбек ПСЖ Хатем Бен-Арфа може стати гравцем Динамо.

Про це повідомляє Foot Mercato з посиланням на L'Equipe.

Київський клуб вже зробив пропозицію 31-річному французу. Також повідомляється про те, що Бен-Арфа отримав пропозиції від Монтеррея, Фламенго, Рубіна, Фенербахче і Бешикташа.

Також є інтерес з боку Ліона, Бетіса, Севільї, Вільярреала і Валенсії. Сам француз хоче грати в Лізі чемпіонів в команді з тренером, чиє бачення гри він розділяє.

Зараз Бен-Арфа вільний агент. Сезон 2017/18 він провів в ПСЖ, але на полі так і не з'являвся. Останній офіційний матч хавбек провів 9-го квітня 2017 року, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше Динамо підписало контракт з півзахисником Палмейрас.

Також раніше Ігор Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку.