Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
315 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 14:37
Тренер Зорі може отримати солідний штраф від ФФУ
|Юрій Вернидуб
КДК ФФУ цього тижня винесе рішення по головному тренеру Зорі Юрію Вернидубу.
За інформацією FootballHub, максимум 52-річний фахівець отримає штраф у розмірі 100 тисяч гривень. Дискваліфікований за свої висловлювання він не буде.
Цього або наступного тижня КДК винесе рішення по Юрію Вернидубу⚡ За нашою інформацією, тренеру @FCZoryaOfficial максимум загрожує фінансове покарання (100 тисяч гривень), про дискваліфікацію за його висловлювання не йдеться🔥 pic.twitter.com/bAf4K2vRVL— FootballHub (@FootballHub_Ua) 5 червня 2018 р.
Нагадаємо, Вернидуб після матчу з Шахтарем заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали Футбол 1/2 - рупори донецького клубу.
Після цього телеканал Футбол подав скаргу на Зорю за скандальні висловлювання Вернидуба.
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