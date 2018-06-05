Тренер Зорі може отримати солідний штраф від ФФУ

Юрій Вернидуб

КДК ФФУ цього тижня винесе рішення по головному тренеру Зорі Юрію Вернидубу.

За інформацією FootballHub, максимум 52-річний фахівець отримає штраф у розмірі 100 тисяч гривень. Дискваліфікований за свої висловлювання він не буде.

Цього або наступного тижня КДК винесе рішення по Юрію Вернидубу⚡ За нашою інформацією, тренеру @FCZoryaOfficial максимум загрожує фінансове покарання (100 тисяч гривень), про дискваліфікацію за його висловлювання не йдеться🔥 pic.twitter.com/bAf4K2vRVL — FootballHub (@FootballHub_Ua) 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, Вернидуб після матчу з Шахтарем заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали Футбол 1/2 - рупори донецького клубу.

Після цього телеканал Футбол подав скаргу на Зорю за скандальні висловлювання Вернидуба.