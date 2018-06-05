УПЛ отримає всі ТВ-права, починаючи з сезону 2019/20

5-го травня на загальних зборах учасників УПЛ був затверджений колективний договір між клубами і лігою.

У цьому договорі прописано, що всі ТВ-права передаються в УПЛ, починаючи з сезону 2019/2020.

Раніше президент УПЛ Томас Грімм повідомив, що Шахтар і Динамо попередньо погодилися на створення єдиного ТВ-пулу, пише Tribuna.com.

Як відомо, Десна отримала атестат для участі в УПЛ.

Також була інформація, що УПЛ планує створити кіберфутбольную лігу.